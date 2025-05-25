Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Дивіться також "Є сигнали про підготовку нових ударів по Україні": у РНБО дорікнули Заходу

Наслідки атаки по Київській області

За інформацією глави ОВА, в ніч проти 25 травня від ракетно-дронової атаки ворога найбільше постраждав Макарів. Тут пошкоджено аж 39 житлових будинків. Деякі з них – зруйновані. Жителі фактично залишилися без даху над головою.

Поспілкувався з місцевими мешканцями – допомога вже надається. На місці працюють усі служби,

– повідомив Калашник.

Місцева влада проводить роботу, аби жителі якнайшвидше отримали компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло.

Зруйновані будинки в Макарові після атаки росіян: відео

Також в Київській області серйозно постраждало селище Мархалівка, що у Фастівському районі. Атака завдала проблем жителям 22 приватних будинків, більшість з цих будівель зруйновані.

Микола Калашник зазначив, що бачити ці зруйновані оселі, розбиті подвір’я та переляканих людей – боляче. Він поспілкувався з жителями та пообіцяв їм допомогу, зазначивши, що лише разом українці можуть бути сильними.

Жахливі наслідки російського обстрілу в Мархалівці: дивіться відео

Усього 115 приватних будинків пошкоджено під час російської нічної атаки у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському районах. Станом на 20:50 відомо, що під час атаки травмувалися 34 жителі Київщини. Чотири людини, на жаль, загинули.