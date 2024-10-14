У мережі показали, як нафтобаза виглядає наразі. Відповідні фото опублікував телеграм-канал "Кримський вітер".

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Як виглядає атакована нафтобаза у Феодосії

Горіла нафтобаза до 12 жовтня. Через майже тиждень після атаки на ній видніються обгорілі резервуари, а поблизу утворилися озера води з піною після роботи пожежників.

Як виглядає нафтобаза у Феодосії після атаки / Фото "Кримського вітру"

Окрім резервуарів, також сильно постраждала інфраструктура сховища. Про це свідчать супутникові знімки.

Супутниковий знімок нафтобази у Феодосії / Фото телеграм-каналу "КіберБорошно"

Загалом вогонь дістався до 12 резервуарів, з яких 8 – було знищено. Також згоріли будинки, які були розташовані на території об'єкта.

До слова, запрацює нафтобаза у Феодосії ще не скоро.

У Феодосії були резервуари різного розміру: від 2-тисячників до 10-тисячників. Та кількість нафтопродуктів, яка вигоріла – це вже не десятки тисяч тонн, а до сотні тисяч. Однак зараз мовиться не тільки про втрату певної кількості ємностей і пального, такого масштабу техногенна пожежа промислового об'єкта означає виведення його з ладу на декілька місяців,

– зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.