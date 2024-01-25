Пауза між попередженнями про повітряну тривогу склала до 15 хвилин. Сили ППО знищили 10 "Шахедів".

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Деталі атаки по Одесі

У МВС розповіли, що внаслідок ворожої атаки по місту пошкоджено декілька житлових будинків, складське приміщення, а також соціальна інфраструктура.

Попередньо, 6 людей постраждали унаслідок масованої атаки Росії із застосуванням БпЛА,

– йдеться в повідомленні правоохоронців.

Як зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, один з дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу.

Було пошкоджено кілька квартир. Одна людина зазнала опіків, її оперативно госпіталізували до лікарні.

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Крім того, ворог завдав удару по двоповерховій житлові будівлі в Приморському районі міста. Уражений дрон пробив дах помешкання. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком.

Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

Внаслідок удару постраждало чотири людини. Їм було надано медичну допомогу на місці. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації. Як зазначили в Одеській ОВА, на місці працювали вибухотехніки. Попередньо, постраждалих внаслідок цього удару немає.

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Відомо також, що росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. На місці спалахнула потужна пожежа.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Постраждалому було надано медичну допомогу.

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