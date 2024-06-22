Про це в соцмережі X (раніше твітер) повідомили в Оперативному командуванні збройних сил Польщі.

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Польща вкотре підняла в небо авіацію

У своїй заяві, яку вони опублікували над ранок, польські військові повідомили, що їхні літаки та літаки союзників "розпочали патрулювання в повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".

Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов'язана із завданням ударів із застосуванням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" та балістичних ракет по об'єктах, які розташовані, в тому числі на західній території України,

– йдеться в заяві.

Також польські військові зазначили, що подібна активність російської авіації була зафіксована в ніч з 13 на 14 червня під час ударів по західних областях України.

Крім цього, оперативне командування зс Польщі додало, що було розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і що воно продовжує уважно моніторити ситуацію.