Ситуацію в інформаційному просторі прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Лейтенант закликав насамперед Путіна припинити обстріли України.

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Що заявив очільник ЦПД

Коваленко звернув увагу на "дивний інформаційний фон щодо атаки невідомих дронів на Московію".

Росія щоночі запускає понад 100 дронів по Україні, ракетами атакує цивільних, дронами б’є по Києву та інших містах. Щодня і щоночі, і ця не була виключенням,

– нагадав лейтенант.

Важливо! За словами Володимира Зеленського, Україна ніколи не атакує російську цивільну інфраструктуру. ЗСУ використовують БпЛА лише для ударів по військових об'єктах ворога.

До слова, сьогодні невідомі безпілотники уразили аеродром "Дягілєво", який є базою для літаків Ту, а також один з найбільших терміналів нафтопродуктів "Стальной конь" на Орловщині.