Окрім цього, пошкоджень зазнала контактна мережа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Які наслідки спричинив збитий дрон на Кубані

В оперативному штабі Краснодарського краю кажуть, що пожежі внаслідок збиття дрона немає. Даних про постраждалих наразі також не надходило. На місці влучання працює аварійна бригада, залучено ремонтно-відновлювальний поїзд із Тимашевська.

Зазначимо, що для ліквідації наслідків роботи російської протиповітряної оборони залучили 27 осіб і 7 одиниць техніки. На час робіт рух поїздів організований в об'їзд пошкодженої ділянки.

Втім, попри таку роботу ППО Росії, російське міноборони продовжує вихвалятися та повідомляє, що протягом минулої ночі вдалося знищити та перехопити 13 безпілотників над акваторією Азовського моря, по одному дрону над територіями Брянської області та Криму, а також 4 БпЛА над територією Краснодарського краю, один з яких пошкодив залізничне полотно.

Додамо, що минулої ночі "невідомі безпілотники" атакували й Ростовську область. 6 квітня російські телеграм-канали повідомляли про роботу ППО та збиття великої кількості цілей у регіоні.