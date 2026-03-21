"Шахеди" знову в небі України, тривога вже у частині областей: де зараз загроза

Посеред дня 21 березня росіяни запустили ударні безпілотники на Україну. У зв'язку з цим у частині областей вже оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО. Для яких областей є небезпека? Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті 17:49, 21 березня БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Великі Сорочинці, Миргород. 16:29, 21 березня Спостерігається значна активність ворожих розвідувальних та ударних БпЛА над прифронтовими районами (Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області) уздовж всієї лінії фронту. 15:58, 21 березня Ворожі БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного заходу.