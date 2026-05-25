Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де тривога і для яких областей загроза
25 травня, 20:43
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де тривога і для яких областей загроза

Ірина Чеботнікова

Окупанти продовжують удари по Україні. Надвечір 25 травня вони запустили ударні безпілотники.

24 Канал збирає інформацію про рух ворожих дронів. Ми спираємося на дані Повітряних сил і моніторингових каналів.

Де летять "Шахеди" увечері 25 травня?

21:40, 25 травня

Де зараз летять "Шахеди" та інші дрони

  • Харків – БпЛА в напрямку міста.
  • Група БпЛА на Харківщині в південно-східному напрямку.
  • Група БпЛА на заході Харківщини – повз Ков'яги, Шарівку південно-західним курсом.
20:41, 25 травня

Монітори пишуть про нові пуски дронів.

20:10, 25 травня

Дрони над Полтавою.

19:56, 25 травня

Дрони в напрямку Полтави.

19:35, 25 травня

Сумщина – БпЛА через Липову Долину курсом на Полтавщину.

