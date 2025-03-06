Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Нічний терор Одещини

Росія у ніч проти 6 березня атакувала Одещину. Так, під ударом опинилася цивільна та енергетична інфраструктура Південного Одеського району.

Унаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів. Також пошкоджено скління адміністративної будівлі.

Крім того, ворог бив по енергетичній інфраструктурі міста. Внаслідок атаки без електропостачання залишилось понад 10 тисяч місцевих жителів.

Наслідки атаки на Одещину – більше у галереї

На жаль, внаслідок атаки є також постраждалі. До медиків звернулося 2 потерпілих. Одного постраждало госпіталізували.

Наразі усі служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Унаслідок атаки "Шахедами" є руйнування й на Сумщині. Так, ворожі війська завдали ударів безпілотниками по обласному центру, один з яких влучив у складські приміщення на околиці Сум.

Внаслідок обстрілу загинув 32-річний чоловік. В поліції вказали, що за попередньою інформацією, він працював охоронцем.