"Шахеди" вже атакують Україну, у частині областей – тривога: де зараз загроза
Росія розпочала чергову атаку ударними безпілотниками у ніч на вівторок, 17 березня. Через загрозу ворожого удару у частині областей оголосили повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіону, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу сил ППО.
Куди рухаються БпЛА?
Повітряна тривога в Україні:
БпЛА у напрямку Павлограда зі сходу. Загроза ударних ворожих БпЛА на Чернігівщині та Запоріжжі. Загроза ударних ворожих БпЛА на Київщині. Загроза ударних ворожих БпЛА на Сумщині та Харківщині. БпЛА на Харків з півдня. БпЛА курсом на Запоріжжя. БпЛА курсом на Чорноморське. Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
