Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" вже атакують Україну, у частині областей – тривога: де зараз загроза
16 березня, 23:59
4

"Шахеди" вже атакують Україну, у частині областей – тривога: де зараз загроза

Маргарита Волошина

Росія розпочала чергову атаку ударними безпілотниками у ніч на вівторок, 17 березня. Через загрозу ворожого удару у частині областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіону, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу сил ППО.

Куди рухаються БпЛА?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

23:30, 16 березня

БпЛА у напрямку Павлограда зі сходу.

23:11, 16 березня

Загроза ударних ворожих БпЛА на Чернігівщині та Запоріжжі.

22:46, 16 березня

Загроза ударних ворожих БпЛА на Київщині.

21:14, 16 березня

Загроза ударних ворожих БпЛА на Сумщині та Харківщині.

20:15, 16 березня

БпЛА на Харків з півдня.

19:08, 16 березня

БпЛА курсом на Запоріжжя.

18:53, 16 березня

  • Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Миргородський район).
  • БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморське.
18:34, 16 березня

БпЛА курсом на Чорноморське.

18:23, 16 березня

Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.