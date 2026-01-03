Майже сотня дронів летіла по Україні: скільки ворожих цілей знищено
- Вночі 3 січня росіяни запустили 95 ударних БпЛА, з яких близько 60 були "Шахеди".
- Зафіксовано влучання 15 дронів на 8 локаціях.
В ніч на 3 січня окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала десятки ударних БпЛА типу "Шахед".
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Скільки ворожих цілей знищили під час атаки 3 січня?
Вночі 3 січня росіяни атакували 95 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Загарбники запускали ворожі цілі з напрямків:
- Міллєрово,
- Курськ,
- Орел,
- Брянськ,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Кача,
- Чауда,
- Гвардійське.
Близько 60 із запущених дронів – "Шахеди".
Попередньо, силами ППО збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях,
– йдеться в повідомленні.
Попередні атаки: основне
Ворог вночі 3 січня здійснив масовану атаку "Шахедами" на критичну інфраструктуру Миколаївщини. Внаслідок цього відбулось знеструмлення частини населених пунктів.
Вдень 2 січня Росія вгатила по Харкову ракетами. Атака на житловий будинок призвела до значних руйнувань і численних постраждалих. Відомо, що жертвою удару стала, зокрема, дитина.
До слова, вночі 2 січня противник атакував 116 ударними БпЛА. Тоді силами ППО було збито/подавлено 86 ворожих дронів.