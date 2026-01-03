Укр Рус
3 січня, 09:17
2

Майже сотня дронів летіла по Україні: скільки ворожих цілей знищено

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вночі 3 січня росіяни запустили 95 ударних БпЛА, з яких близько 60 були "Шахеди".
  • Зафіксовано влучання 15 дронів на 8 локаціях.

В ніч на 3 січня окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала десятки ударних БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки ворожих цілей знищили під час атаки 3 січня?

Вночі 3 січня росіяни атакували 95 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Загарбники запускали ворожі цілі з напрямків: 

  • Міллєрово,
  • Курськ,
  • Орел,
  • Брянськ,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • Кача,
  • Чауда,
  • Гвардійське.

Близько 60 із запущених дронів – "Шахеди".

Попередньо, силами ППО збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни. 

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях, 
– йдеться в повідомленні.

