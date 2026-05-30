30 травня, 17:58
Оновлено - 18:25, 30 травня

Ворог запустив дрони на Рівненщину та Волинь: де летять цілі

Дарія Черниш

Російські війська звечора 30 травня запустили по Україні нові групи ударних БпЛА. Повітряна тривога лунає вже у низці областей.

Про напрямок руху російських безпілотників та загрозу для областей пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Куди зараз летять дрони?

 

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

18:36, 30 травня

  • Харківщина. БпЛА курсом на Лозову, Балаклію,
  • БпЛА курсом на Рівне, Суми.
18:16, 30 травня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

18:13, 30 травня

Чернігівщина. Нова група БпЛА в напрямку Славутича.

18:01, 30 травня

Загроза застосування балістичного озброєння.

17:55, 30 травня

Рівненщина. БпЛА повз Дубровицю курсом на Волинь.