"Пропагандисти розслабились": в РНБО пояснили, навіщо був потрібен фарс із "атакою на Путіна"
- У Росії кричать про атаку на резиденцію Путіна, відмовляючись при цьому надавати докази.
- Коваленко вважає, що фейк про атаку створено для затягування переговорів та уникнення санкцій, а також для маніпуляції відносинами США та України.
Кілька днів поспіль у Росії галасували через атаку дронів на путінську резиденцію у Валдаї. При цьому докази того, що це справді сталося, у Кремлі надавати відмовлялися.
Ба більше, речник Путіна Дмитро Пєсков зухвало називав "божевільними" тих, хто вимагає доказів атаки на резиденцію, і закликав вірити Кремлю на слово, передає 24 Канал із посиланням на пост лейтенанта Сил оборони, керівника ЦПД Андрія Коваленка.
Навіщо Москва вигадала "атаку на резиденцію Путіна"?
За словами Коваленка, пропагандисти диктатора настільки розслабилися, що організували фейк з "атакою на резиденцію" дуже примітивно.
"Окрім заяв високого рівня, через дві доби поклали якийсь дрон на сніг, жодних інших доказів не навели", – зауважив лейтенант.
Керівник ЦПД вважає, що росіяни переслідують дві цілі. Передусім, Путін потребує подібних фейків, аби затягувати переговори про завершення війни. Головна мета Кремля зараз – затягнути війну щонайменше до травня, уникнути нових санкцій США та поступово відійти від тих положень плану Трампа, які вимагають реальних кроків від Москви.
Також Путін знову намагається посварити Трампа з українською владою. Саме тому він поскаржився на атаку особисто президенту США. Очільник Кремля сподівався, що "замах на нього" роздратує американського лідера. Крім того, це була б чудова можливість перекласти на Україну відповідальність за зрив мирних переговорів.
Що відомо про "атаку на резиденцію" Путіна?
- 29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що уночі десятки дронів намагалися атакувати резиденцію Путіна на Валдаї. За словами міністра, це був 91 безпілотник.
- У міноборони Росії тим часом повідомили, що Новгородську область атакували лише 18 безпілотників. А, за даними губернатора регіону, їх було трохи більше сорока.
- Дональд Трамп розповів, що почув про атаку особисто від Путіна. Президент США зазначив, що якщо це правда, то "це було б дуже прикро". Тим часом російські ЗМІ, розповідаючи про розмову політиків, сказали, що нібито американський лідер був дуже шокований і заявив, що перегляне свої відносини із Зеленським.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков попередив, що тепер Москва займе "більш жорстку позицію" щодо України на переговорах.
- Лише на другий день після так званої атаки російське міноборони показало "уламки дрона", що нібито атакував резиденцію Путіна. Їхнє походження викликають великі сумніви.
- За даними ЦРУ, Україна не завдавала удару по резиденції Володимира Путіна на Валдаї. Насправді ціллю була військова інфраструктура в тому ж районі, але не поруч із резиденцією. Саме по цьому об'єкту намагалися вдарити Сили оборони України, і його вже атакували раніше.