"Пропагандисты расслабились": в СНБО объяснили, зачем был нужен фарс с "атакой на Путина"
- В России кричат об атаке на резиденцию Путина, отказываясь при этом предоставлять доказательства.
- Коваленко считает, что фейк об атаке создан для затягивания переговоров и избежания санкций, а также для манипуляции отношениями США и Украины.
Несколько дней подряд в России шумели из-за атаки дронов на путинскую резиденцию в Валдае. При этом доказательства того, что это действительно произошло, в Кремле предоставлять отказывались.
Более того, представитель Путина Дмитрий Песков вызывающе называл "сумасшедшими" тех, кто требует доказательств атаки на резиденцию, и призвал верить Кремлю на слово, передает 24 Канал со ссылкой на пост лейтенанта Сил обороны, руководителя ЦПД Андрея Коваленко.
Смотрите также Трамп репостнул статью, в которой говорится, что Путин – большой лжец и придумал атаку на резиденцию
Зачем Москва придумала "атаку на резиденцию Путина"?
По словам Коваленко, пропагандисты диктатора настолько расслабились, что организовали фейк с "атакой на резиденцию" очень примитивно.
"Кроме заявлений высокого уровня, через двое суток положили какой-то дрон на снег, никаких других доказательств не привели", – заметил лейтенант.
Руководитель ЦПИ считает, что россияне преследуют две цели. Прежде всего, Путин нуждается в подобных фейках, чтобы затягивать переговоры о завершении войны. Главная цель Кремля сейчас – затянуть войну как минимум до мая, избежать новых санкций США и постепенно отойти от тех положений плана Трампа, которые требуют реальных шагов от Москвы.
Также Путин снова пытается поссорить Трампа с украинской властью. Именно поэтому он пожаловался на атаку лично президенту США. Глава Кремля надеялся, что "покушение на него" разозлит американского лидера. Кроме того, это была бы прекрасная возможность переложить на Украину ответственность за срыв мирных переговоров.
Что известно об "атаке на резиденцию" Путина?
- 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ночью десятки дронов пытались атаковать резиденцию Путина на Валдае. По словам министра, это был 91 беспилотник.
- В минобороны России тем временем сообщили, что Новгородскую область атаковали только 18 беспилотников. А, по данным губернатора региона, их было чуть больше сорока.
- Дональд Трамп рассказал, что услышал об атаке лично от Путина. Президент США отметил, что если это правда, то "это было бы очень обидно". Между тем российские СМИ, рассказывая о разговоре политиков, сказали, что якобы американский лидер был очень шокирован и заявил, что пересмотрит свои отношения с Зеленским.
- Представитель Путина Дмитрий Песков предупредил, что теперь Москва займет "более жесткую позицию" по Украине на переговорах.
- Только на второй день после так называемой атаки российское минобороны показало "обломки дрона", якобы атаковавшего резиденцию Путина. Их происхождение вызывают большие сомнения.
- По данным ЦРУ, Украина не наносила удар по резиденции Владимира Путина на Валдае. На самом деле целью была военная инфраструктура в том же районе, но не рядом с резиденцией. Именно по этому объекту пытались ударить Силы обороны Украины, и его уже атаковали ранее.