Атака на спортсменів

У Пакистані атакували автобус зі спортсменами.

Щонайменше 7 осіб загинули та ще 7 отримали поранення під час нападу невідомих злочинців на автобус зі збірною Шрі-Ланки з крікету. Інцидент трапився неподалік міста Лахор. Як повідомляє місцева влада, у нападі брали участь 12 бойовиків. Під час перестрілки загинули 6 полісменів та 1 цивільний, ще щонайменше 7 спортсменів отримали поранення. Жодного з нападників не вдалось затримати. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Команда Шрі-Ланки з крікету прямувала на матч зі збірною Пакистану. Після нападу вона знялась зі змагань і була евакуйована із території країни. Пакистан запросив на змагання спортсменів зі Шрі-Ланки після того, як збірні Індії та Австралії відмовилися їхати до Ісламабаду, побоюючись за власну безпеку. Репутація Пакистану була підірвана після теракту в індійському Мумбаї, коли загинули 180 осіб, який здійснили пакистанські бойовики.