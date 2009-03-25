Аукціон Майкла Джексона

Речі легенди поп-музики розпродадуть?

У Hard Rock Cafe на Таймз-Сквер у Нью-Йорку триває попередній показ особистих речей Майкла Джексона. На квітень заплановано аукціон, де мають "пустити з молотка" близько 2000 пам'ятних предметів із маєтку короля поп-музики Neverland.Наразі, щоправда, невідомо, чи торги відбудуться, оскільки Майкл Джексон - проти цього. Організатори ж торгів посилаються на менеджерів виконавця, які "дали добро" на продаж.Серед цінних експонатів - срібно-білий шовковий жакет із турне Victory, добірка нагород, прикрашені коштовностями аксесуари, корони, ремені. Словом, усе те, що волів би мати в своїй колекції будь-який поціновувач творчості Майкла Джексона.