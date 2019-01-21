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      Australian Open: Світоліна у важкому матчі пройшла у чвертьфінал турніру

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      Еліна Світоліна пройшла у чвертьфінал
      Еліна Світоліна пройшла у чвертьфінал / БТУ

      В 1/8 фіналу Australian Open українська тенісистка Еліна Світоліна змогла здолати опір досвідченої американки Медісон Кіз.

      Тенісистки для визначення переможниці зіграли усі три сети, загалом на гру витративши трохи більше, аніж 1,5 години.

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      Розпочала гру Світоліна доволі впевнено. Вона виграла стартові чотири гейми, тож довела перший сет до перемоги 6:2. Натомість у другому сеті вже п'ять геймів поспіль виграла американка, у підсумку зрівнявши рахунок у матчі. Тож все вирішувалося у третьому сеті.

      У третьому геймі Світоліна на своїй подачі п'ять разів відіграла брейк-пойнт суперниці за рахунку 1:1. Загалом вони цю подачу розігрували 15 хвилин. Мабуть, саме це стало ключовим у цьому матчі. Адже після цього українка виграла наступні гейми, довівши матч до перемоги.

      Еліна Світоліна  Медісон Кіз 2:1 (6:2, 1:6, 6:1)

      Її наступна суперниця – японка Наомі Осака. Саме її Світоліна обіграла у фіналі Підсумкового турніру WTA.

       

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Australian Open
      Джерело: 24 Канал
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