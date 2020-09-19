У Чернівецькій області у ніч проти 19 вересня зіткнулись мікроавтобус та легковик. Понад 10 людей отримали травми різних ступенів тяжкості. На жаль, життя однієї людини обірвалося.

Деталі ДТП на Буковині ДТП трапилася 19 вересня приблизно о 1:00 поблизу села Недобоївці, що на Буковині. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Важливо Авто у мотлох, багато постраждалих: ДТП на Дружби Народів у Києві – фото й відео Легковий автомобіль не розминувся з мікроавтобусом. Загалом травми отримали 12 людей, ще одна жінка померла. Постраждалих госпіталізували з травмами різних ступенів тяжкості,

– мовиться у повідомленні. ДСНС залучила 6 осіб особового складу та 2 одиниці техніки для деблокування постраждалих з понівечених транспортних засобів. Село Недобоївці, неподалік якого трапилася ДТП: карта

Аварія на Буковині / Фото "Молодий буковинець"

Постраждали 12 людей, одна жінка померла / Фото "Молодий буковинець"

ДТП трапилася 19 вересня / Фото "Молодий буковинець"