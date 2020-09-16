На півночі Нової Зеландії 16 вересня сталася жахлива аварія. Великий шкільний автобус зіштовхнувся із поїздом. Постраждалих від інциденту рахують десятками, а водійка автобуса померла.

Деталі аварії

Шкільний автобус прямував до старшої школи Феілдінг. Про це повідомляє "Сіньхуа".

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Водійка автобуса намагалася перетнути залізничний переїзд, однак її транспортний засіб зіштовхнувся із задньою частиною поїзда. Зазначається, що інцидент відбувся на новозеландському Північному острові.

Загалом поранення отримали 40 людей, серед них – шестеро дітей. Їх негайно доставили до лікарні Північного Палмерстона. За даними правоохоронців, діти мали легкі та середні травми.

Наразі на місці зіткнення триває розслідування, покликане встановити його причини.

Місто Північний Палмерстон, неподалік якого трапилася аварія: карта

Внаслідок аварії загинула водійка автобуса / Фото STUFF