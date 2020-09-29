У Запорізькій області ввечері 28 вересня в місті Пологи сталася смертельна ДТП. В результаті ДТП двоє дорослих та підліток загинули на місці.

За кермом автомобіля Cherry перебував 15-річний школяр. Про це повідомляє пресцентр поліції Запорізької області. Дивіться також Жахлива ДТП у Києві: водій помер на місці – фото, відео Що відомо про ДТП у Пологах Аварія трапилась близько 19:00 у місті Пологи. Слідчі встановили, що підліток-водій прямуючи вулицею Магістральною, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, і допустив перекидання машини.

В результаті аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого наразі встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події. Ще один чоловік 1981 року народження помер у кареті швидкої допомоги.

Водія-школяра та пасажира 2004 року народження з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальну справу. Слідчі дії тривають. Де розташоване місто Пологи: карта