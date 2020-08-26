В Одесі 26 серпня проводять чергову спробу підняти танкер Delfi. Наразі буксири намагаються вирівняти судно з допомогою металевих тросів.

З дна біля танкера забрали валуни

Роботи з підняття Delfi здійснює компанія "Трансшип". Про це інформує "Думська".

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Передусім з дна навколо танкера забрали валуни. Ці камені блокували підняття судна. Також до борту приварили кріплення для тросів, з танків відкачали сотню тонн піску, загерметизували їх і наповнили повітрям.

На пляжі перебувають десятки бійців Нацгвардії.

Дивіться фото з операції з підняття танкера / Фото "Думської"

Дивіться відео, як підіймають танкер:

Затонулий танкер Delfi: все, що відомо