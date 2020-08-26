Чергова спроба позбутись Delfi: в Одесі намагаються підняти сумнозвісний танкер – фото, відео
В Одесі 26 серпня проводять чергову спробу підняти танкер Delfi. Наразі буксири намагаються вирівняти судно з допомогою металевих тросів.
З дна біля танкера забрали валуни
Роботи з підняття Delfi здійснює компанія "Трансшип". Про це інформує "Думська".
Перед цим Нафта розливається, а люди купаються: ситуація на пляжах Одеси біля затонулого танкера
Передусім з дна навколо танкера забрали валуни. Ці камені блокували підняття судна. Також до борту приварили кріплення для тросів, з танків відкачали сотню тонн піску, загерметизували їх і наповнили повітрям.
На пляжі перебувають десятки бійців Нацгвардії.
Дивіться фото з операції з підняття танкера / Фото "Думської"
Дивіться відео, як підіймають танкер:
Затонулий танкер Delfi: все, що відомо
- Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси ще у листопаді 2019 року. З танкера стався витік нафтопродуктів.
- Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.
- 25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею.
- 26 липня проблема з затонулим танкером Delfi визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.
- Тепер цим питанням займається Міністерство інфраструктури й особисто Владислав Криклій.