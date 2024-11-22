Ця моторошна аварія сталася сьогодні, 22 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

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Що відомо про аварію на Закарпатті

Сьогодні на автошляху регіонального значення Долина-Хуст сталася трагедія. У селі Березово Хустського району зіткнулися легковик Audi A6 та рейсовий автобус Mercedes-Benz, що виконував рейс "Хуст-Львів",

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення 22-річна водійка легковика від отриманих травм, на жаль, загинула на місці. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальникам вдалося деблокувати її тіло. Також травмувалася одна з пасажирок автобуса. Її було госпіталізовано до лікувального закладу.

На Закарпатті сталася моторошна ДТП / Фото ДСНС Закарпаття

"Пам'ятайте: дорога – це зона відповідальності. Кілька зайвих секунд обережності можуть стати ключем до того, аби дістатися додому живими і здоровими", – нагадують рятувальники.

До слова, нещодавно на об'їзній дорозі Львова біля Ямполя військове авто потрапило в аварію. Водій та пасажир військового авто загинули на місці аварії до прибуття медиків. Ще один пасажир та водій вантажівки госпіталізовані.