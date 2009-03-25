Аварія автобуса

В Перу внаслідок аварії автобуса постраждали іноземні туристи.

Щонайменше 10 іноземців, серед яких, зокрема, туристи з Франції, Англії та Аргентини, отримали ушкодження різних ступенів тяжкості під час подорожі в Перу. Автобус, який перевозив туристів, з'їхав з дороги і впав з 25-ти метрового схилу у потік. Інцидент трапився в провінції Куско на південному заході країни.Постраждалих доправили до найближчого шпиталю. За даними місцевої влади, автобус впав в потік через складність відрізку шляху та незнання водієм маршруту. Туристи прямували з міста Пуно до Куско; ці міста є традиційно популярними серед іноземних туристів. На час аварії в салоні автобуса перебували близько 60 пасажирів.