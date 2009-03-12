Аварія гелікоптера

Поблизу атлантичного узбережжя Канади тривають рятувально-пошукові роботи в районі місця падіння гелікоптера.

Вертоліт з 18 людьми на борту впав у холоді води Атлантичного океану в районі канадської провінції Ньюфаундленд. Гелікоптер віз працівників однієї з нафтових компаній на платформу “Гіберіна”. Вертоліт був на півдорозі до нафтової вишки, коли сталася аварія. Рятувальникам вдалося витягнути щонайменше двох осіб - одного працівника відправили до шпиталю, іншого витягли з крижаної води вже мертвим. Доля решти людей залишається невідомою. В рятувальній операції задіяні літак, два гелікоптери, та два судна. Рятувальну операцію ускладнює сильний вітер та кількаметрові хвилі.