Аварія гелікоптера
Фінансові ринки 22:14, 12 березня 2009 195
Поблизу атлантичного узбережжя Канади тривають рятувально-пошукові роботи в районі місця падіння гелікоптера.
Вертоліт з 18 людьми на борту впав у холоді води Атлантичного океану в районі канадської провінції Ньюфаундленд. Гелікоптер віз працівників однієї з нафтових компаній на платформу “Гіберіна”. Вертоліт був на півдорозі до нафтової вишки, коли сталася аварія. Рятувальникам вдалося витягнути щонайменше двох осіб - одного працівника відправили до шпиталю, іншого витягли з крижаної води вже мертвим. Доля решти людей залишається невідомою. В рятувальній операції задіяні літак, два гелікоптери, та два судна. Рятувальну операцію ускладнює сильний вітер та кількаметрові хвилі.
Джерело: 24 Канал
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