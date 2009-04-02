Аварія гелікоптера

Поблизу берегів Шотландії шукають 8 зниклих нафтовиків.

Поблизу берегів Шотландії тривають пошуки нафтовиків, які зникли без вісти внаслідок аварії гелікоптера. Напередодні гвинтокрил з шістнадцятьма пасажирами на борту впав у північне море. Щонайменше вісім із них загинули, решта осіб вважаються зниклими без вісти. Працівники поверталися з нафтової вишки компанії British Petroleum. На місці трагедії в Північному морі працюють більше 10 пошукових кораблів, 2 гелікоптери та літак королівських ВПС.Як вважають експерти, причиною падіння гвинтокрила, найімовірніше стала технічна несправність, оскілки погода в районі аварія була нормальною. Гелікоптер, який упав в море, належав компанії Bond Offshore Helicopters. Менше ніж 2 місця тому ще 1 гелікоптер тієї ж модифікації "Super Puma" впав у море. На борту машини перебували 18 людей, всі вони вижили.