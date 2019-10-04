Аварія літака Ан12 під Львовом: що відомо про стан постраждалих

Під час аварійної посадки літака Ан12 поблизу Львова загинули п'ятеро осіб, ще двоє отримали поранення. Обидві постраждалі перебувають у важкому стані в лікарні.

Головний лікар комунальної 8-ої міської клінічної лікарні Львова Василь Обаранець в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів, що постраждалі перебувають у відділенні невідкланої медичної допомоги.

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Ми маємо двох важких пацієнтів. Вони в операційній, ними займаються лікарі,

– сказав Обаранець.

Наразі медики визначають точний діагноз постраждалих. Ними займаються хірурги, травматологи, нейрохірурги та анестезіолог. Вони перебувають при свідомості.

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Попередньо, вони у травматичному шоці, точно є переломи. Не виключено, що мають ще й черепно-мозкову травму,

– додав він.

Головний лікар також додав, що обидва постраждалі в авіапригоді розмовляють російською мовою.

Згодом до лікарні привезли третього постраждалого. Він також у важкому стані, його забрали у реанімацію.

Що відомо про аварію літака Ан12 під Львовом? Вранці 4 жовтня у селищі Жирівка поблизу Львова здійснив жорстку аварійну посадку вантажний літак Ан12. На його борту перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир.



Жертвами аварії стали п'ять осіб, ще двоє отримали поранення.



Ан12 мав здійснити посадку у Львові для дозаправки. Проте, перед посадкою він зник з радарів та аварійно сів у полі близько 7 ранку. Найімовірніше, саме закінчення пального стало причиною катастрофи літака.

Літак Ан12 аварійно сів під Львовом / фото з місця (фейсбук, "Варта")