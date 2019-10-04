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      Аварія літака Ан12 під Львовом: що відомо про стан постраждалих

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      Під час аварійної посадки літака під Львовом постраждали двоє осіб
      Під час аварійної посадки літака під Львовом постраждали двоє осіб / Фото з Facebook

      Під час аварійної посадки літака Ан12 поблизу Львова загинули п'ятеро осіб, ще двоє отримали поранення. Обидві постраждалі перебувають у важкому стані в лікарні.

      Головний лікар комунальної 8-ої міської клінічної лікарні Львова Василь Обаранець в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів, що постраждалі перебувають у відділенні невідкланої медичної допомоги.

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      Ми маємо двох важких пацієнтів. Вони в операційній, ними займаються лікарі,
      – сказав Обаранець.

      Наразі медики визначають точний діагноз постраждалих. Ними займаються хірурги, травматологи, нейрохірурги та анестезіолог. Вони перебувають при свідомості.

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      Попередньо, вони у травматичному шоці, точно є переломи. Не виключено, що мають ще й черепно-мозкову травму,
      – додав він.

      Головний лікар також додав, що обидва постраждалі в авіапригоді розмовляють російською мовою.

      Згодом до лікарні привезли третього постраждалого. Він також у важкому стані, його забрали у реанімацію.

      Що відомо про аварію літака Ан12 під Львовом? Вранці 4 жовтня у селищі Жирівка поблизу Львова здійснив жорстку аварійну посадку вантажний літак Ан12. На його борту перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир. 

      Жертвами аварії стали п'ять осіб, ще двоє отримали поранення. 

      Ан12 мав здійснити посадку у Львові для дозаправки. Проте, перед посадкою він зник з радарів та аварійно сів у полі близько 7 ранку. Найімовірніше, саме закінчення пального стало причиною катастрофи літака.

       

      Літак Ан12 аварійно сів під Львовом / фото з місця (фейсбук, "Варта")

      blog_ava
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      сьогодні
      2893
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Постраждалі Аварія літака під Львовом Новини Львова
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