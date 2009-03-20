Аварія літака

Щонайменше 7 осіб загинули внаслідок аварії військового літака у столиці Еквадору Кіто.

Серед загиблих - 5 осіб, які знаходились на борту та 2 - на землі. За повідомленнями надзвичайних служб, літак врізався у будинок в житловому кварталі столиці, неподалік посольства Сполучених Штатів. Міністр оборони Еквадору повідомив, що літак здійснював навчальний політ.За однією з версій, він намагався приземлитися в аеропорту Кіто за умов обмеженої видимості. Ймовірною причиною катастрофи став туман. У столиці Еквадору туман є частою причиною затримки авіарейсів, а також аварій літаків.