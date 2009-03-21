Аварія літака

Аварійна ситуація трапилася в аеропорту Мельбурна.

Літак авіакомпанії Emirates з 225 пасажирами на борту при зльоті вдарився хвостом до покриття злітно-посадкової смуги. Аеробус A340 був змушений здійснити аварійну посадку, однак перед тим близько 40 хвилин кружляв над аеропортом.Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів не постраждав, усі відбулися переляком. Лайнер прямував з Мельбурна у Дубаї. Після аварії усіх пасажирів скерували на інші рейси до Об’єднаних арабських еміратів. Австралійська влада розпочала розслідування інциденту.