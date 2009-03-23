Ще одна аварія літака у понеділок сталася у столиці Японії.

В аеропорту Токіо зазнав катастрофи вантажний літак. Він упав при посадці і загорівся. Літак належав американській транспортній компанії FedEx і прибув з китайського міста Гуанчжоу.Внаслідок авіакатастрофи загинули два пілоти, які перебували на борту літака. Їх евакуювали із палаючого літака і доправили до шпиталю, однак лікарі не змогли врятувати їхні життя. Злітно-посадкову смугу, де розбився літак закрили на декілька годин. Причини аварії наразі встановлюються.