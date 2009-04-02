У США вантажівка протаранила книжковий магазин.

Внаслідок аварії, яка сталася у Каліфорнії, загинуло дві людини, ще троє отримали важкі поранення. Вантажівка врізалася у крамницю, коли водій не справився з керування на перехресті міста Ла-Каньяда-Флінтридж.Крім книгарні внаслідок аварії пошкоджено ще дві будівлі, а також декілька машин, які були припарковані поруч. Це вже не перший такий інцидент на цьому перехресті. У вересні водій іншої вантажівки теж втратив тут керування в в’їхав на автостоянку. Після цього міська влада вимагала вжити у дорожніх служб додаткових заходів безпеки, але цього зроблено не було.