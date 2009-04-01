Аварія на газогоні

Прокуратура Придністров’я порушила кримінальну справу за фактом вибуху газогону.

У середу вранці на ділянці магістралі “Ананьєв-Тирасполь-Їзмаїл”, якою російський газ поступає на Балкани, стався витік газу, а потім і вибух. Аварія трапилася в полі, в п’яти кілометрах від найближчого населеного пункту. Висота полум’я сягала кілометрової висоти.Пожежу вдалося погасити лише через 2 години після займання. Як повідомили в компанії “Укртрансгаз”, попри аварію транзит газу повністю не припинявся. Однак, через перекриття пошкодженої ділянки постачання скоротилося на третину. Для повного завершення ремонту газогону може знадобитися 5 днів.