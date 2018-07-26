Аварія з Hummer у Києві: у Федерації боксу спростували інформацію про Островського

23-річний Кирило Островський, який причетний до аварії у Києві 24 липня, коли на позашляховику Hummer на переході було на смерть збито десятирічну дівчинку, називається колишнім боксером. Однак у Федерації боксу України цю інформацію спростовують.

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Як повідомили 24 Каналу у Федерації боксу України, "Кирило Островський не є діючим боксером та жодного разу не викликався до лав збірних команд України в жодних з вікових груп"

"Більш того, за існуючою наразі інформацією, Кирило Островський навіть не має офіційного спортивного звання, за яким можна було б визначити його причетність до якихось з видів спорту", – заявили у Федерації боксу України.

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Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Островському вже оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями: чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.



Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.