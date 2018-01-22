Аварія з українцем та росіянками в Таїланді: з’явилось відео з моментом ДТП

Аварія у Тайланді, яку потрапив громадянин України, та яка забрала життя двох росіянок, потрапила на відео.

На кадрах видно, як легковик Nissan на великій швидкості врізався в мінівен, виїхавши на зустрічну смугу.

Як відомо, у автомобілі Nissan перебували громадянин України і дві росіянки. Унаслідок лобового зіткнення з мікроавтобусом загинули дві росіянки віком 68 і 67 років.

Водій мікроавтобуса розповів, інцидент стався через те, що Nissan несподівано виїхав на зустрічну смугу руху. Українця попросили перевірити на наявність алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Аварія з українцем та росіянками у Таїланді