Аварія з українцем та росіянками в Таїланді: з’явилось відео з моментом ДТП
17:08, сьогодні 2167 Читать новость на русском
Аварія у Тайланді, яку потрапив громадянин України, та яка забрала життя двох росіянок, потрапила на відео.
На кадрах видно, як легковик Nissan на великій швидкості врізався в мінівен, виїхавши на зустрічну смугу.
Як відомо, у автомобілі Nissan перебували громадянин України і дві росіянки. Унаслідок лобового зіткнення з мікроавтобусом загинули дві росіянки віком 68 і 67 років.
Водій мікроавтобуса розповів, інцидент стався через те, що Nissan несподівано виїхав на зустрічну смугу руху. Українця попросили перевірити на наявність алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Аварія з українцем та росіянками у Таїланді
Джерело: 24 Канал
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