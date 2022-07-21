Загалом ситуація на цих трьох напрямках доволі напружена. Окупанти систематично обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 липня.

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окупанти обладнують окремі ділянки напрямків

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, на окремих ділянках, ворог удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій,

– мовиться в повідомленні.

Ворожі обстріли не припинялися. росіяни атакували райони таких населених пунктів: Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Золота Нива, Новопіль, Новомайорське, Полтавка, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка та інших. Окрім того, росіяни завдали авіаційного удару біля Красногорівки та Солодкого.

Яка ситуація на Донбасі

На Краматорському напрямку загарбники гатили з артилерії по районах Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Ворог штурмує Івано-Дар'ївку, бої тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються наступати на Бахмут та захопити Вуглегірську ТЕС. Проте ЗСУ змусили їх тікати. Водночас росіяни обстріляли райони населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам'янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Окрім того, атакували авіацією по селах Вершина та Білогорівка.

Біля Новолуганського бойові дії тривають. На окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

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