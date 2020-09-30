Слідчі Державного бюро розслідування отримали свідчення від курсанта, який вижив під час авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвим. Однак не всі з них зараз можна розголошувати.

Курсант В'ячеслав Золочевський є єдиним, хто перебував на борту Ан-26, та вижив після авіакатастрофи. Саме він є головним свідком у цій справі. Про це заявив керівник Головного слідчого управління Державного бюро розслідування Ярослав Льошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Він вже дав перші свідчення, які допомогли слідчим встановити події, що передували трагедії, зокрема і розміщення екіпажу. Завдяки цьому вдалося спростити процедуру ідентифікації тіл загиблих.

"Невідкладно з ним проведено необхідні слідчі дії, встановлено особливості й деталі події, яка мала місце. З'ясувалося питання розміщення екіпажу: хто де перебував... Його свідчення наразі важливі більше в тому, хто де сидів, щоб ми хоча б приблизно орієнтувалися з метою ідентифікації тіл загиблих, а також для прискорення процедури передання тіл родичам", – заявив Ярослав Льошенко.

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Окрім цього, В'ячеслав Золочевський надав й інші свідчення у цій справі. Вони дали змогу слідству встановити події, які передували катастрофі. Однак в ДРБ відмовилися озвучувати їх, адже слідство ще триває.

Що відомо про катастрофу Ан-26 під Чугуєвим: коротко

У Харківській області на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу міста Чугуїв впав військовий літа Ан-26. Це сталося близько 20:50 в п'ятницю, 25 вересня.

На борту літака перебували 27 осіб – члени екіпажу, а також курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба. Літак здійснював навчально-тренувальний політ.

Під час авіакатастрофи вижити вдалося двом курсантам. Однак один з них згодом помер у лікарні – в нього було близько 90% опіків тіла.

Загиблими вважаються 26 осіб.

Перед катастрофою командир екіпажу просив про захід на посадку через відмову лівого двигуна.

Слідство вивчає різні версії події. Версія теракту поки не відкидається.

Відео з місця падіння літака у Чугуєві: