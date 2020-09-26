На місці авіакатастрофи військового літака АН-26 біля Чугуєва знайдено бортові самописці. Вони вціліли, але їх іще не вилучили з літака.

Інформацію про вцілілі чорні скриньки підтвердили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами глави Міноборони Андрія Тарана, попередню причину катастрофи літака АН-26 можна буде назвати лише після розшифровки бортових самописців.

Що зараз відбувається на місці катастрофи

На місці аварії ще тривають пошукові роботи, ведуться слідчі дії. Також працює спеціальна комісія військових інженерів, яка вилучатиме чорні скриньки та встановлюватиме причини катастрофи.

Район очеплено правоохоронцями, на місці створено оперативний штаб.

Попередні причини трагедії

За попередньою оцінкою фахівців, в літаку АН-26 в Чугуєві відмовив датчик у двигуні, але не сам двигун. Літак впав і загорівся. Таку інформацію озвучив міністр оборони Андрій Таран.

За штурвалом літака перебували постійно льотчик-інструктор, курсанти сідали збоку для отримання навиків керування літаком. Попередній аналіз свідчить про те, що, швидше за все, літак зачепився крилом за землю.

За інформацією Міноборони, двигун ще мав понад п'ять тисяч льотних годин до чергового ремонту. Глава відомства уточнив, що літак 1977 року випуску.

Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.

На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.

За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє постраждало.

За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

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