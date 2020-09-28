Тату, ти живий, – штурман за декілька хвилин до трагедії під Чугуєвим встиг відписати донечці
Штурман Олексій Остапенко загинув 25 вересня під час авіакатастрофи поблизу Чугуєва. За декілька хвилин до трагедії чоловік встиг відправити своїй 7-річний донечці останнє повідомлення: "не переживай, все добре".
Коли Остапенко перестав виходити на зв'язок, його дружина захвилювалася. Однак донька її заспокоювала. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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За декілька хвилин до загибелі штуман встиг заспокоїти донечку, що з ним все гаразд. А на останнє повідомлення "Тату, ти живий? Тут впав літак" відповісти вже не зміг.
Мені дитина сказала: "Мама, почекай. Він, можливо, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу цю переписку. Мене це не те, що зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в це момент,
– розповіла дружина загиблого.
Вона дуже боїться, що відповідальними за катастрофу можуть зробити загиблих льотчиків, адже однією з версій трагедії є помилка екіпажу. Однак жінка переконана: Олексій жив своєю роботою і знав, як її робити.
Що відомо про трагедію під Чугуєвим
- 25 вересня 2020 року неподалік від Чугуєва на Харківщині сталася масштабна авіакатастрофа. Військовий літак АН-26 впав та загорівся. На його борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів.
- Внаслідок трагедії 26 осіб загинули, один із курсантів перебуває у лікарні міста Чугуїв.
- За дорученням Володимира Зеленського вже створили слідчу комісію, яка розслідуватиме причини трагедії.
- Наразі ж слідство перевіряє такі версії: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.
Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу