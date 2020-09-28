Штурман Олексій Остапенко загинув 25 вересня під час авіакатастрофи поблизу Чугуєва. За декілька хвилин до трагедії чоловік встиг відправити своїй 7-річний донечці останнє повідомлення: "не переживай, все добре".

Коли Остапенко перестав виходити на зв'язок, його дружина захвилювалася. Однак донька її заспокоювала. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зверніть увагу Вистрибнув з літака в останній момент: в авіакатастрофі в Чугуєві вижив лише один курсант

За декілька хвилин до загибелі штуман встиг заспокоїти донечку, що з ним все гаразд. А на останнє повідомлення "Тату, ти живий? Тут впав літак" відповісти вже не зміг.

Мені дитина сказала: "Мама, почекай. Він, можливо, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу цю переписку. Мене це не те, що зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в це момент,

– розповіла дружина загиблого.

Вона дуже боїться, що відповідальними за катастрофу можуть зробити загиблих льотчиків, адже однією з версій трагедії є помилка екіпажу. Однак жінка переконана: Олексій жив своєю роботою і знав, як її робити.

Що відомо про трагедію під Чугуєвим

25 вересня 2020 року неподалік від Чугуєва на Харківщині сталася масштабна авіакатастрофа. Військовий літак АН-26 впав та загорівся. На його борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів.

Внаслідок трагедії 26 осіб загинули, один із курсантів перебуває у лікарні міста Чугуїв.

За дорученням Володимира Зеленського вже створили слідчу комісію, яка розслідуватиме причини трагедії.

Наразі ж слідство перевіряє такі версії: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу