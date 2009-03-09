Авіакатастрофа

В Уганді розбився вантажний літак з українцями на борту.

Транспортне повітряне судно Іл-76 з невідомих наразі причин впало в озеро Вікторія неподалік міжнародного аеропорту Кампали. Повідомляється, що літак загорівся невдовзі після зльоту.Внаслідок авіакатастрофи загинули, за різними даними, від 7 до 10 людей, в тому числі 2 росіян та 2 українців. На борту повітряного судна перебувало загалом 11 осіб, у тому числі 3 високопоставлених офіцерів з Бурунді. Літак прямував з Уганди в Сомалі, куди мав доставити вантаж для розміщених там угандійських миротворців. Обставини катастрофи з'ясовують.