Авіакатастрофа

Власник літака Іл-76, який розбився в Уганді, назвав катастрофу диверсією.

За словами представника компанії "Аероліфт", вивчивши характер розташування уламків літака, у компанії прийшли до висновку, що перед падінням на борту Іл-76 стався вибух. Внаслідок катастрофи нагадаємо, загинуло 11 людей, серед них і двоє українців та двоє росіян. В "Аероліфті" вважають, що вибух могли влаштувати прихильники сомалійських ісламістів. Ісламісти нерідко організовували диверсії проти літаків, які перевозили вантажі для миротворців. А Іл-76 саме прямував з Уганди в Сомалі, куди мав доставити вантаж для розміщених там угандійських миротворців.