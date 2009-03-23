Авіакатастрофа

У США розслідують причини авіакатастрофи, яка сталася у штаті Монтана.

Там внаслідок падіння літака, який перевозив дітей на гірськолижній курорт, за уточненими даними, загинуло 14 людей, з них 7 діти. Раніше повідомляли про 17 загиблих. Легкий одномоторний літак впав на цвинтар, коли заходив на посадку аеропорту містечка Бьютт.За словами очевидців, судно не долетіло до аеропорту 150 метрів. Після падіння літак вибухнув і загорівся. Літак прямував з Каліфорнії на лижний курорт, що розташований за 100 кілометрів від Бьютта.Однак пілот несподівано змінив напрямок руху та спробував приземлитися в аеропорту містечка. Згідно з попередніми даними, пілот не повідомляв про надзвичайні ситуації на борту літака. Трагедія в Монтані - це вже четвертий інцидент із американськими літаками за останні 3 місяці.