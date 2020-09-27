В авіакатастрофі біля Чугуєва загинув загинув Володимир Олабін, син депутата Миколаївської облради від ОПЗЖ Вадима Олабіна. Юнакові у листопаді виповнився б 21 рік.

Володимир Олабін був курсантом Харківського національного університету Збройних Сил. Він перебував на борту військового літака АН-26, який розбився 25 вересня неподалік від Чугуєва на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба ОПЗЖ.

Зверніть увагу Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: останні новини – фото, відео

Співчуття батькові загиблого вже висловила голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко.

Найглибші співчуття депутату Миколаївської обласної ради Вадиму Олабіну з приводу втрати сина Володимира Олабіна у страшній авіакатастрофі під Чугуєвом,

– написала Москаленко.

В авіакатастрофі поблизу Чугуєва загинув також уродженець Миколаївської області курсант Андрій Померанцев. Йому було 26 років.



Андрій Померанцев / Фото Суспільного