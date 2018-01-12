Авіація ЗСУ провела у морі спільні тренування з американським есмінцем: фото

Морська авіація Військово-морських сил ЗСУ провела у Чорному морі спільне тренування типу PASSEX з американським ракетним есмінцем USS CARNEY (DDG 64).

Про це повідомив прес-центр ВМС.

Метою занять було відпрацювання взаємодії за стандартами НАТО. Два вертольоти українських ВМС Ка-27 протичовновий і пошуково-рятувальний зробили більше десяти посадок на борт американського корабля, а також провели для нього розвідку і спостереження за надводною обстановкою.

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"Відпрацювання подібних спільних елементів – вже звична для нас справа. Але, безумовно, кожна така можливість стає хорошим приводом для отримання додаткових знань і вдосконалення навичок взаємодії з нашими іноземними колегами", – розповів т. в. о. заступника командувача ВМС із бойової підготовки, капітан 2 рангу Андрій Куриленко.