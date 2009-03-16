Австралія: Формула-1

Криза кризою а Берні завжди на коні.

В австралійському виданні The Age з’явився матеріал у якому автор звинувачує комерційного боса Формули-1 Берні Еклстоуна у тому що останній, цитуємо: "в час кризи п’є кров у платників податків австралійського штату Вікторія".Справа у тому, що журналістам Зеленого континенту вдалося з’ясувати скільки згаданий штат щороку повинен платити за право проведення у себе гран-прі "великого цирку". Тож цього року Берні отримає від австралійців не мало не багато 47 мільйонів доларів.Більше того за останній 5 років сума так би мовити внеску, зросла на сімдесят чотири відсотки і вочевидь на цьому не зупиниться. Журналісти The Age таким чином роблять висновок, що противники етапу формули один в їхній країні отримали серйозний козир для втілення власних ідей.