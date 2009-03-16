19:35
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Австралія: Формула-1

18:30, 16 березня 2009 224

Криза кризою а Берні завжди на коні.

В австралійському виданні The Age з’явився матеріал у якому автор звинувачує комерційного боса Формули-1 Берні Еклстоуна у тому що останній, цитуємо: "в час кризи п’є кров у платників податків австралійського штату Вікторія".Справа у тому, що журналістам Зеленого континенту вдалося з’ясувати скільки згаданий штат щороку повинен платити за право проведення у себе гран-прі "великого цирку". Тож цього року Берні отримає від австралійців не мало не багато 47 мільйонів доларів.Більше того за останній 5 років сума так би мовити внеску, зросла на сімдесят чотири відсотки і вочевидь на цьому не зупиниться. Журналісти The Age таким чином роблять висновок, що противники етапу формули один в їхній країні отримали серйозний козир для втілення власних ідей. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
574
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19221
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук