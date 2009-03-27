Австралія: Формула-1

Ніко Росберг - найшвидший пілот практик п'ятниці.

Сезон "Великого Цирку" відкрив Росберг-молодший. Пілот "Вільямс" Ніко Росберг був найшвидшим під час обох практик п'ятниці дебютного етапу чемпіонату Формули-1 у Мельбурні. У першій сесії найкраще коло "Альберт Парку" німець подолав за 1 хвилину, 26,687 тисячних секунди. Позитивних емоцій вболівальникам колись чемпіонської британської конюшні додав і партнер Росберга Казукі Накаджима. Японець розмістився на другій сходинці протоколу першої хвилі заїздів. Третій час продемонстрував Кімі Ряйконен з "Феррарі". В одній секунді з Ніко опинились також Рубенс Барікелло, Хейкі Коваляйнен, Дженсон Баттон і Феліпе Масса. Під час другої практики ще швидшим був той таки Росберг, цього разу Ніко мало не вистрибнув з однієї-двадцяти шести. На другу позицію "Браун ДжіПі" підтягнув Рубенс Барікелло. Третім цього разу став результат Ярно Труллі із "Тойоти". Далі "Ред Бул" Марка Веббера, "Браун" Дженсона "Баттона" і "Тойота" Тімо Глока. Скромніше другу сесію провели пілоти "Феррарі". Масса і Ряйконен - десятий та одинадцятий, відповідно. А от зовсім не йдуть справи у чинного чемпіона Льюїса Хемілтона. Першу практику британець завершив шістнадцятим, другу - взагалі вісімнадцятим.