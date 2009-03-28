Австралія: Формула-1

9 команд можуть розбирати свої автомобілі і намагатися скласти щось краще.

Не скажеш, що не очікуваним, зважаючи на передсезонні тести, став успіх "Браун GP" у кваліфікації першого гран-прі Формули-1 нового сезону, але таке домінування здивувало, мабуть, і самого Роса Брауна з компанією.Доки глядачі звикали до нового вигляду болідів, відповідному регламенту 2009, Рубенс Барікелло та Дженсон Баттон наввипередки очолювали протокол кваліфікації. Решті пілотів залишилася лише слабка втіха у вигляді боротьби за 3 позицію і нижче. Зрештою поул-позишн в партнера вирвав Баттон.З першого місця стартового ряду британець востаннє стартував 4 роки тому і саме в Мельбурні. Барікелло відповідно 2. Цікаво, що "Браун" стала першою командою після "Мерседеса" зразка 54 року, яка виграла поул у дебютному для себе гран-прі.Почесне в такій ситуації 3 місце дісталося Себастьяну Феттелю на "Ред Бул", компанію на 2 стартовому ряді йому складе Роберт Кубіца, Ніко Росберг - 5. Навряд чи радіють 7 місцю Феліпе Масси у "Феррарі", тим паче що Кімі Ряйконен взагалі 9. Однак, в порівнянні із чемпіонським "Маклареном" це ще терпимо.Ніхто й не очікував значного успіху "срібних стріл", але вийшов повний провал. Хейке Коваляйнен - 14, наймолодший чемпіон світу Льюїс Хемілтон - на сходинку нижче. А згодом команда ще й вирішила змінити на боліді британця коробку передач, що потягло за собою штраф у 5 позицій - тож Льюїс стартуватиме останнім. Підсумовуючи кваліфікацію першого гран-прі сезону, що по суті відкриває нову епоху Формули-1, відзначаємо невдалий виступ пілотів, які використовували систему КЕРС - це обидва "Рено", "Макларени" і "Феррарі", а також Нік Хайдфельд, ну і цитуємо Феліпе Массу та Роберта Кубіцу - "наздогнати "Браун" неможливо".