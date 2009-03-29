Австралія: Формула-1

"Brawn GP" оформила переможний дубль у Мельбурні.

Казка під назвою "Brawn GP" триває. Команда, що говорячи метафорично повстала з попелу, переможним дублем закінчила перше гран-прі сезону Чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Дженсон Баттон здається був чи не єдиним пілотом для якого дебютний етап сезону минув без значних проблем. Впевнено відстоявши першу позицію на старті, британець не дав підстав сумніватися у власному тріумфі. Рубенсові Барікелло тим часом довелося неабияк попотіти, аби оформити перший дубль на першій ж гонці для Брауна. Проблеми для бразильця почалися вже на старті, однак значна перевага в швидкості над суперниками і допомога з їхнього ж боку дозволила Рубенсу таки повернути свою позицію. Себастьян Феттель і Роберт Кубіца, які боролися за 8 очок, виявилися настільки не поступливими, що самі залишилися ні з чим, пропустивши на друге місце Барікелло. Зважаючи на технічний стан "Макларена" подвигом можна вважати виступ чинного чемпіона Льюїса Хемілтона. З 18 стартової позиції британець пробився на 4-ту, а після штрафу Ярно Трулі взагалі опинився на подіумі. Жахливим сном стало гран-прі Австралії для "Феррарі". Жоден з пілотів стайні з Маранелло гонки не завершив.