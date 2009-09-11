Вже кілька століть мікроскопи допомагають вченим розгадувати таємниці багатьох недуг.

Втім, нині все ще існують складні захворювання, від яких немає ліків. За допомогою велетенського надпотужного мікроскопа, відомого як синхротрон, науковці австралійського Університету Монаша сподіваються здійснити прорив у галузі медицини.Доктор Філ Герод (університет Монаша): “Ми намагаємось пролити світло на таку хворобу, як розсіяний склероз. Наша робота полягає у наступному: ми використовуємо неймовірно яскраве джерело світла, яке забезпечує Австралійський синхротрон, для дослідження хімії цієї недуги у надзвичайно малому масштабі”.Синхротрон коштує майже $167 млн. Це найбільша науково-дослідна розробка в Австралії за останні 20 років. Площа синхротрону майже дорівнює розмірам футбольного поля. У ньому електрони розганяються практично до швидкості світла. Завдяки цьому утворюються потужні пучки світла, які у мільйони разів яскравіші від сонячних.Це світло використовують для створення рентгенівських променів, мікрохвиль та гамма-променів, завдяки яким можна розглядати надзвичайно малі об'єкти.Доктор Девід Куксон (керівник наукових операцій): “Завдяки синхротронам ми можемо робити речі, які раніше були нереальними. Можна взяти звичайний лабораторний експеримент і за допомогою синхротрону зробити його в тисячі разів швидше та в тисячі разів краще. Тобто, роботу приладу можна описати так: він значно прискорює існуючі можливості та технології”.Загалом у світі є 43 синхротрони, всі вони відіграють важливу роль у наукових експериментах. Але вчені кажуть, що Австралійський - це нова та найскладніша модель. Завдяки їй науковці зробили виміри, які до цього були неможливими.Тут Герод може детально розглянути об'єкти, які у тисячу разів менші від діаметру людської волосинки. Він використовує інфрачервону технологію для вивчення хімічного складу розсіяного склерозу, сподіваючись з'ясувати першопричину цієї недуги. Вчений також надіється, що йому вдасться дослідити ще кілька генетичних захворювань, зокрема хворобу Хантінгтона та муковісцідоз.Доктор Філ Герод (університет Монаша): “Наразі немає ніяких ліків від будь-якої з тих хвороб, і їх ще не дослідили на хімічному рівні. Ми використовуємо один і той же підхід, але, зрозуміло, всі ці недуги зовсім різні. Кожна з них є причиною інших проблем. На нашу думку, це дуже вражаюче та щось зовсім інше. Увесь час ми знаходимо нову інформацію у кожному окремому випадку”.За допомогою цього синхротрону вчені постійно роблять якісь відкриття, адже тепер експерименти тривають не дні і не місяці, а лічені хвилини. Наразі вони не мають що запропонувати хворим на генетичні захворювання, але завдяки Австралійському синхротрону ліки від цих недуг можуть з'явитись вже у недалекому майбутньому.