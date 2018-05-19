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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Австралійці розробили космічне пиво

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Австралійці розробили космічне пиво
Австралійці розробили космічне пиво / naked-science.ru

В Австралії місцеві пивовари розробили пиво, яке можна пити у космосі. Хоча унікальність тут полягає не у пиві, а в пляшці. Завдяки поверхневому натягу, який буде утримувати пиво всередині, пиво можна споживати там, де немає сили тяжіння.

Про це пише naked-science.ru.

Що ж стосується пива, то напій буде газованим настільки, щоб уникнути пухирчастої катастрофи посеред космічної станції, але в той же час за смаком і відчуттям він буде нагадувати звичайне пиво.

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Щоправда перед пивоварами стоїть ще одна проблема – наразі невідомо як саме випивка на різних рівнях гравітації вплине на людську переносимість або метаболізм алкоголю.

Як відомо, астронавтам NASA заборонено вживати алкоголь, хоча в середині 70-х були плани по відправці на орбіту міцного напою, як частини меню.

Пиво для космонавтів

Пиво для космонавтів

Теги: Техно Космос Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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