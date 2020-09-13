Кількість заражених Covid-19 в Австрії стрімко зростає. У зоні найбільшого ризику опинився Відень. Саме там діагностовано 50% усіх нових випадків інфікування коронавірусом.

Ще два тижні тому в країні щодоби реєстрували приблизно 350 нових випадків зараження коронавірусом. Однак 12 вересня кількість нових інфікованих перевищила 850 осіб. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, пише Die Pressе.

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Те, що ми зараз спостерігаємо – це початок "другої хвилі". Кількість заражень зростає дуже стрімко. Невдовзі ми досягнемо 1000 заражень на день,

– наголосив Курц.

Канцлер висловив сподівання, що вже влітку 2021 року країна зможе повернутися до нормального життя, однак попередив: Австрію чекає "важка осінь та зима". Курц закликав людей бути відповідальними і максимально дотримуватися заходів безпеки.

"Нам потрібно разом впоратися з викликами, які принесуть наступні місяці – з тією ж дисципліною та обережністю, як і навесні", – заявив канцлер.

Що відомо про коронавірус в Австрії