Австрія: Футбол

Робота чеських заробітчан не влаштовує австрійців.

Карла Брюкнера звільнено з посади тренера національної збірної Австрії. Причина звична як для таких випадків - невтішні результати. Екс-наставник збірної Чехії разом із австрійцями у 7 відбірній групі на чемпіонат світу в Південно-Африканській республіці займає лише 4 місце.За 4 матчі підопічні Брюкнера змогли набрати лише 4 очки. Шістдесятирічний фахівець запам’ятався яскравою перемогою над французами, але після того матчу Австрія програла 2 поєдинки і зіграла внічию із Фарерськими островами. Очікується, що вже 1 квітня в домашніх стінах Австрійців виведе на поле проти румунів новий тренер, втім ім’я його поки що невідоме.